POL-DA: Lampertheim: Brand eines Wohnhauses

Erbach (ots) - Am Freitag (02.12.2022), in der Zeit von 08:25 Uhr - 14:40 Uhr, ereignete sich in der Werner-von-Siemens-Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW am linken Heck beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der beschädigte PKW wurde morgens auf einem Großparkplatz an einer Ladestation ...

mehr