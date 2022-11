Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Hunsrückstraße geriet am Dienstag (22.11.), in der Zeit zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten verschafften sich durch eine Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Den Einbrechern fiel auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Bargeld in die Hände

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

