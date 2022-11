Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Nachtragsmeldung zu "Radfahrer von Auto erfasst

Rettungshubschrauber im Einsatz"

60-jähriger Radfahrer in Klinik verstorben

Bischofsheim (ots)

Nachdem es am Dienstagvormittag (15.11.) in Bischofsheim, Am Schindberg in Höhe des Wertstoffhofes Sonnenwerk zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam (wir haben berichtet), ist der 60-jährige Fahrradfahrer auf Grund seiner schweren Verletzungen am Abend in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5370659

PHKin Steiert, Polizeiführerin vom Dienst

