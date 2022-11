Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach mehreren Diebstählen aus Autos/Verdächtiger in Haft

Groß-Gerau (ots)

Insgesamt neun Diebstähle, davon vier Versuche, aus in der Bahnhofstraße, im Storchenweg, im Rotkelchenweg, in der Hölderlinstraße und der Alten Darmstädter Straße geparkten Fahrzeugen, ereigneten sich in der Nacht zum Samstag (12.11.) im Dornheimer Neubaugebiet. Abgesehen hatten es die Täter hierbei auf in den Innenräumen abgelegte Gegenstände, wie beispielsweise Geldbörsen.

In diesem Zusammenhang konnte am Samstagvormittag von zwei Zeugen ein junger Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den nach derzeitigem Ermittlungsstand 18 Jahre alten Heranwachsenden ergaben sich anschließend Hinweise, die auf seine Beteiligung an den Taten hinwiesen. Er wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu möglicherweise weitere an den Taten beteiligten Verdächtigen dauern derweil an.

