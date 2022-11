Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle machen sich an Auto zu schaffen

2000 Euro Schaden

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch, mutmaßlich Werkzeug aus einem Auto zu stehlen, haben Kriminelle an einem weißen VW Kombi einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter in der Zeit zwischen Dienstag (8.11.),16 Uhr und Mittwochmorgen (9.11.) an dem in der Wilhelm-Leuschner-Straße geparkten Auto zu schaffen gemacht und an drei Türen gehebelt. Die Fahrzeugtüren hielten dem gewaltsamen Vorgehen stand und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell