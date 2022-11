POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lautertal (ots) - Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "An der Walkmühle" in Elmshausen geriet am Donnerstag (03.11.), in der Zeit zwischen 18.10 und 21.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand Modeschmuck mitgehen. Es entstand ...

