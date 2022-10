POL-DA: Rüsselsheim: 37-Jähriger nach Festnahme in Klinik eingewiesen

Reinheim (ots) - In einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (28.10.) und Samstag (29.10.) nach Wertvollem gesucht. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Schulgebäude, brachen dort gewaltsam mehrere Zugangstüren auf und suchten nach Beute. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist ...

