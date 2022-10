Rimbach (ots) - Am Freitag den 21.11 ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Rimbach in der Straße Am Kreuzberg. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Skoda. Die Beschädigungen befinden sich vorne links an der Stoßstange. Das verursachende Fahrzeug hat sich unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernt. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallfahrzeug geben ...

