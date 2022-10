Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb versucht in Drogerie an Geldbörse von Kundin zu kommen

Darmstadt (ots)

In einer Drogerie in der Wilhelminenstraße hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (13.10.) versucht an die Geldbörse einer Kundin zu kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Täter gegen 12.45 Uhr im Kassenbereich plötzlich an die 73-Jährige heran und versuchte ihr die Geldbörse aus der Hand zu reißen. Der Versuch schlug glücklicherweise fehl und der Unbekannte flüchtete aus dem Laden in Richtung Georg-Büchner-Platz. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf ein Alter von etwa 25 Jahre und eine Körpergröße von circa 1,70 Meter geschätzt. Er wurde als "ungepflegt" und von schlanker Statur wahrgenommen. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke mit hellgrauer Kapuze. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu dem Flüchtenden entgegen.

