Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Keller aufgebrochen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Landwehrstraße und in der Viktoriastraße haben noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (12.10.) und Donnerstag (13.10.) ihr Unwesen in Mehrfamilienhäusern getrieben und sich Zugang zu mehreren Kellerverschlägen verschafft. Die Gesamtschadenshöhe und ob die Kriminellen Beute machten, ist derzeit abschließend noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

