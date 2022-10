POL-DA: Wald-Michelbach: Hakenkreuze auf Garagenwand geschmiert/Staatsschutz ermittelt

Erbach (ots) - Ein "Am Schloßgraben" geparkter Subaru geriet am Donnerstag (06.10.), in der Zeit zwischen 12.30 und 17.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend einen im Innenraum befindlichen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der ...

mehr