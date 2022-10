Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Wertgegenstände locken Kriminelle an

Autoscheiben halten Einbruchsversuch stand

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (4.10.) und Mittwoch (5.10.) haben Kriminelle versucht, sich Zugang zu einem auf einem Parkplatz im Büttelborner Weg parkenden Auto zu verschaffen. Glücklicherweise hielten die Scheiben dem kriminellen Vorhaben stand und somit gelangten die Täter nicht an die im Fahrzeug zurückgelassenen Wertgegenstände. Unverrichteter Dinge traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die ermittelnden Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

