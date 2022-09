Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Firmengelände im Visier von Kriminellen

Breuberg (ots)

Ein Firmengelände "An der Schulzenwiese" geriet in der Nacht zum Freitag (23.09.) in das Visier von Metalldieben. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam durch einen Zaun Zugang auf das Gelände und ließen anschließend Kabel und diverse Kupfergegenstände mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Vermutlich transportierten die ungebetenen Besucher die Beute mit einem geeigneten Transportfahrzeug ab. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell