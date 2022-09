Zwingenberg (ots) - Zwei Bürocontainer in der Rieslingstraße und "In den Almen" rückte zwischen Freitag (16.9.) und Samstag (17.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten an den Containern zu schaffen und durchwühlten die Innenräume. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Derzeit werden die Schäden auf mehrere ...

mehr