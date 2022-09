Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Biebesheim a. R.

Zeugen gesucht

Biebesheim am Rhein (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es in der Zeit von Samstag, 10.09.2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 11.09.2022, 13:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr in der Stockstädter Straße in Biebesheim am Rhein. Hierbei kam ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer augenscheinlich in Fahrtrichtung Stockstadt am Rhein nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Mittelstreifen und prallte gegen die dort befindliche Straßenlaterne. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 9343-0 entgegen.

