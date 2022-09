Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Freitag, den 02.09.2022, um 21.00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen das Standrohr eines Hydranten, der im Rahmen des Winzerfestes in Bensheim auf dem Marktplatz installiert wurde. Dadurch kam es zum massiven Wasseraustritt in Form einer ca. 15 m hohen Wasserfontäne. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen.

