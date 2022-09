Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Streit unter Männern endet im Krankenhaus

Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

In einer Wohnunterkunft in der Straße "Mittelgewann" kam es am Samstagabend (3.9.) zu einem Streit zwischen vier Männern, woraufhin ein 39-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ersten Ermittlungen zufolge kehrte der 39 Jahre alte Mann gegen 18 Uhr in die Unterkunft zurück, woraufhin er mit drei weiteren Männern zunächst eine verbale Auseinandersetzung hatte. Im Rahmen der Streitigkeiten soll ihm einer seiner Kontrahenten mit einer Holzlatte gegen den Kopf geschlagen haben. Nach jetzigem Stand meldete sich der 39-Jährige circa zwei Stunden später bei der Rettungsleitstelle, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Der 39 Jahre alte Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Wie genau es zum Streit kam sowie die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell