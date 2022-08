Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig

Riedstadt (ots)

Am Mi. 24.08.22 gg. 18:20 befuhr ein 58jähriger Rollerfahrer aus Crumstadt die Kreisstraße 154 aus Ri. Phillipshospital kommend in FR Stockstadt/B44. Lt. Angaben des Mannes kamen ihm auf seiner Spur 2 schwarze Pkw entgegen, die gerade ein weiteres Kfz (es soll sich evtl. um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben) überholten. Der Crumstädter lenkte sein Gefährt nach rechts in die Grünfläche seitlich der Fahrbahn um einen Unfall zu vermeiden. Er kam hierbei nach rechts zu Fall und verletzte sich leicht an der Schulter. An seinem Roller entstand Sachschaden i. H. von ca. 750 EUR. Der Verletzte wurde durch den 21jährigen Crumstädter, der den hinteren der beiden überholenden Pkw fuhr erstversorgt.

Der vordere der beiden Pkw (Beschreibung: dunkle Lackierung, SUV-Aufbau, möglicherweise KIA o. AUDI, GG-Zulassung) hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

