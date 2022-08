Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Holzhackschnitzel brennen/Polizei ermittelt

Grasellenbach (ots)

Im Bereich eines Lagerplatzes auf dem Gelände eines Sägewerks in der Straße "Am Sägewerk" brach in der Nacht zum Montag (22.08.), gegen 3.30 Uhr, ein Brand im Bereich eines Hackschnitzelbergs aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein in der Nähe befindliches Heizungsgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei den Ermittlern zu melden.

