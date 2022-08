Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Geschwindigkeitsmessung nach Anwohnerbeschwerden

Reichelsheim (ots)

Nach Anwohnerbeschwerden über überhöhte Geschwindigkeit und Lärmbelästigungen durch Verkehrsteilnehmer haben Polizeikräfte der Verkehrsinspektion am Freitagnachmittag (19.08.) Geschwindigkeitsmessungen in der Heidelberger Straße durchgeführt. Bei dem Einsatz konnten die Polizisten zwischen 14 Uhr und 17 Uhr bei 370 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 80 Tempoverstöße feststellen. Mit einer Verwarnung von bis zu 55 Euro müssen 65 Verkehrsteilnehmer rechnen, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 km/h überschritten. Für 15 Ertappte bleibt es jedoch nicht bei einer Verwarnung, auf sie kommt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu, da sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Erbach, der 94 km/h auf dem Tacho hatte und somit ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Monat Fahrverbot erwarten dürfte.

