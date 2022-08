Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Polizei stellt Fahrrad sicher/Eigentümer gesucht

Lorsch (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls stellten Polizeibeamte am Mittwoch (17.08.) in der Kriemhildenstraße ein vermutlich von Tatverdächtigen am Tatort zurückgelassenes Fahrrad sicher. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass das schwarz/silberfarbene Herrenrad der Marke Prophete "Aluline" aus einer Straftat stammt. Die Beamten suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wem das Rad gehört oder wer sein persönliches Eigentum wiedererkennt, soll sich bitte bei dem Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell