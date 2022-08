Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei stellt Mountainbike sicher

Eigentümer gesucht

Dieburg (ots)

Ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Ghost" wurde von einem Passanten bereits am Mittwoch, den 13. Juli, in der Straße "Auf der Leer" in einem Gebüsch aufgefunden. Eine Streife stellte das Bike im Anschluss sicher. Da nicht auszuschließen ist, dass das Fahrrad bei einem Diebstahl entwendet wurde und bislang die rechtmäßigen Besitzer noch nicht ermittelt werden konnten, wendet sich das Kommissariat 43 in Darmstadt an die Öffentlichkeit. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

