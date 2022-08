Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Verkehrskontrollen der Polizei/Roadpool "Safe Holiday"&"Speed"

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen der Kontrollaktionen "Safe Holiday" und "Speed" des Netzwerkes europäischer Verkehrspolizeien "ROADPOL", richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Donnerstag (11.8.), in der Zeit zwischen 14.20 und 16.30 Uhr, in der Mörfelder Straße/Am Aspenhaag sowie in der Zeit von 22.45 Uhr bis 23.50 Uhr in der Südlichen Ringstraße Kontrollstellen ein.

In insgesamt 23 Fällen waren Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs. Der schnellste Wagenlenker hatte in der Südlichen Ringstraße 35 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg zudem ein einmonatiges Fahrverbot.

