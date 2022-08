Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 81-Jähriger Senior vermisst/Polizei bittet um Mithilfe

Darmstadt (ots)

Seit Donnerstagabend (04.08.) wird der 81 Jahre alte Olexandr Uhimovic Polyevoy aus Darmstadt vermisst. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe und wendet sich an die Öffentlichkeit.

Der Senior wurde letztmalig am Abend gegen 18.30 Uhr gesehen, bevor er vermutlich kurz darauf sein Seniorenwohnheim in der Freiligrathstraße in einem unbeobachteten Moment verließ. Weil seitdem sein Aufenthaltsort nicht bekannt ist, wurde die Polizei alarmiert.

Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs. Er ist circa 1,85 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, weiß-graue Haare. Zu seiner Bekleidung ist bekannt, dass er mit blauen Sandalen (Crogs), einem dunklen T-Shirt und einer dunklen, langen Stoffhose unterwegs sein dürfte.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Vor diesem Hintergrund hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Erreichbarkeit der ermittelnden Beamtinnen und Beamten ist unter der Rufnummer 06151/969-0 gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell