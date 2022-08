Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/Wald-Erlenbach: Verkehrskontrolle der Polizei

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (01.08.), am Parkplatz "Guldenklinger Höhe", den Verkehr auf der Bundesstraße 460. Besonders im Fokus standen hierbei technische Veränderungen an Fahrzeugen und die Ladungssicherung.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 46 Fahrzeuge, darunter 10 Motorräder und 19 Lastwagen. In drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherheit eingeleitet. Ein 58 Jahre alter Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte knapp eine Promille an. Ihn erwartet neben einem Bußgeld und Punkten nun zudem ein Fahrverbot.

Der Fahrer eines Transporters samt dreiachsigem Anhänger aus dem Odenwaldkreis, war nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Genauer unter die Lupe nahmen die Kontrolleure auch einen 28 Jahre alten Pedelec-Fahrer. An dem Pedelec war ein 750 Watt-Motor verbaut und über einen Gasgriff wären, ohne in die Pedalen zu treten, über 50 km/h möglich gewesen. Weil das Pedelec über keine Betriebserlaubnis verfügte, der Mann somit auch ohne die erforderliche Versicherung unterwegs war und auch keinen Führerschein nachweisen konnte, erwarten ihn nun entsprechende Strafverfahren. Das Pedelec wurde an Ort und Stelle sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell