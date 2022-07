Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Badesee-Kiosk im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots)

Das Kiosk am Badesee in Walldorf geriet in der Nacht zum Donnerstag (28.07.), gegen 4.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Gebäude und versuchten anschließend vergeblich einen Tresor aufzuhebeln. Schlussendlich ließen die ungebetenen Besucher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen rund 150 Euro mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

