Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Gartenlokal im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots)

Nach dem versuchten Einbruch noch unbekannter Täter in ein Gartenlokal im Triftweg hat das Kommissariat 42 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Kriminellen in der Zeit zwischen Mittwoch (20.7.), 21 Uhr und Donnerstag (21.7.), 10.30 Uhr an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter flüchteten. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-41310, in Verbindung zu setzen.

