POL-GG: Verkehrsgefährdungen, Zeugen gesucht

Riedstadt/Stockstadt (ots)

Ein blauer 3er-BMW wurde aus Riedstadt-Leeeheim herausgefahren. In sehr unsicherer Fahrweise ging es über Erfelden bis nach Stockstadt. Hierbei fiel einer Zeugin die gefährdende Fahrweise des Fahrers auf. Er konnte nicht die Fahrspur halten, sondern lenkte immer rechts und links aus. Im Kurvenbereich, vor dem Ortseingang nach Erfelden, geriet der Fahrer mit seinem Fzg. mehrfach in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Fzg. mussten abzubremsen und teilweise in den Grünstreifen ausweichen. Unbeirrt wurde die Fahrt fortgesetzt. Weiterhin in Schlangenlinien, ging es über die Rheinallee bis nach Stockstadt. In Stockstadt konnte er in der Schillerstraße gestoppt werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Führerschein einbehalten und der Fahrer, von verständigten Familienangehörigen, abgeholt. Weitere Zeugen und auch Gefährdete werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden. Dies bitte unter der Telefonnummer 06152-1750.

