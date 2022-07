POL-DA: Raunheim: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Odenwaldkreis (ots) - Am Montagabend (18.07.), gegen 21.00 Uhr, wurde den Rettungskräften der Brand eines Hochsitzes am Waldrand in Verlängerung der Beinegasse in Mümling-Grumbach gemeldet. Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Lediglich einzelne Bäume und Unterholz wurden noch in Mitleidenschaft gezogen. Zwei weitere Brände ereigneten sich zudem bereits am ...

