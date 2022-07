Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

In der Nacht vom Montag, den 18.07.2022 gegen 18:00 Uhr auf Dienstag, den 19.07.2022 um 05:15 Uhr wurde in der Robert-Bunsen-Straße gegenüber der Hausnummer 46 (Industriegebiet) ein dort, in einer Parkbucht abgestellter schwarzer Mercedes-Benz Actros (LKW) an der linken Fahrzeugseite inkl. des Außenspiegels beschädigt. Aufgrund der Schäden ist davon auszugehen, dass ein anderer LKW beim Vorbeifahren und/oder Rangieren diesen LKW touchierte. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den LKW und/oder den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer: 06258 / 9343-0

