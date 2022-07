Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: 33-jähriger Fahrradfahrer nach Alleinunfall am Erlensee schwer verletzt

Bickenbach (ots)

Bickenbach: Am Montag (18.07.2022) ereignete sich gegen 20:00 am Erlensee in Bickenbach ein Verkehrsunfall mit einem 33-Jährigen Radfahrer. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad einen schmalen Waldweg mit starkem Gefälle. Hierbei kam er aufgrund der Unebenheiten des Weges zu Fall und verletzte sich schwer. Mittels eines Quads konnte der 33-Jährige zum Rettungswagen und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

