POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 48-jährige Frau vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) - Am Mittwoch (13.10.) in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, beschädigte ein aktuell unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Ford S-Max, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in der Georgenstraße Reinheim abgestellt war. Die Reparatur des Fahrzeugs, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde, wird den Fahrzeughalter etwa 250 Euro kosten Hinweise auf den ...

mehr