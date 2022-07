POL-DA: Babenhausen: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) - Am 14.07.2022 gegen 20:23 Uhr kam es in Darmstadt-Kranichstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem sieben Jahre alten Kind und einem schwarzen Volvo SUV. Der Volvo befuhr die Gruberstraße in Richtung der Jägertorstraße, das Kind wollte die Gruberstraße vom angrenzenden Park fußläufig in Richtung der Wohnhäuser queren. Aus nicht geklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß, das Kind wurde hierbei ...

