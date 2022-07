Raunheim (ots) - Eine Baustelle in der Seinestraße geriet am späten Dienstagabend (12.07.), gegen 23.50 Uhr, in das Visier von Metalldieben. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt auf das Gelände, zerschnitten anschließend mehrere Stromkabel und ließen schlussendlich etwa 260 Meter verlegte Kupferkabel mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem ...

