Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt- Gräfenhausen: Haben sie guten Kontakt zu ihren Nachbarn?

Einbrecher von beherzten Hausbewohnern gestoppt

Festnahme und Anzeige

Weiterstadt (ots)

Wie wichtig ein gutes Verhältnis zu den eigenen Nachbarn ist, zeigte sich am Donnerstagnachmittag (30.6.). Denn dem unmittelbaren Eingreifen von Hausbewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße ist es zu verdanken, dass ein 38 Jahre alter Mann nach dem Einbruch in eine dortige Wohnung nicht weit kam und noch auf seiner Flucht gestoppt wurde. Gegen 16 Uhr hatte die abwesende Wohnungsinhaberin über eine Alarmfunktion ihres Handys festgestellt, dass sich ein ihr unbekannter Mann offenbar Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Sogleich verständigte sie neben der Polizei auch ihre Nachbarn. Diese reagierten sofort und setzten dem Verdächtigen nach, der ihnen, als sie nach dem Rechten schauen wollten, bereits aus der Wohnung entgegenkam und zur Flucht ansetzte. Vergeblich blieb auch sein Versuch, seine beherzten Verfolger auf dem Weg, durch den Einsatz von Pfefferspray zu stoppen. Die Hausbewohner stellten den Mann nach nur wenigen Metern und hielten ihn gemeinsam bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Hofheim am Taunus am Abend nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und auch die Frage, wie er in die Wohnung gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die die Darmstädter Kripo (K21/22) übernommen hat.

