Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zahlreiche Hauswände und Garagentüren mit Farbe beschmiert

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Auf mehrere Hauswände und Garagentore hatten es noch unbekannte Täter offenbar in der Zeit zwischen Montag (27.6.) und Dienstag (28.6.) im Stadtgebiet Arheilgen abgesehen. Der Polizei sind derzeit 13 Fälle der Sachbeschädigung bekannt, bei denen die Täter unter anderem Hauswände in der Wixhäuser Straße, sowie in der Gute-Garten-Straße mit Farbe beschmierten. Hierbei wurde ein Schaden verursacht, der sich aktuell bereits auf mindestens 1000 Euro beläuft. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 nehmen die Beamtinnen und Beamten sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell