POL-DA: Grasellenbach - Polizei und Rettungskräfte suchen nach Vermisster Person mit Spürhunden und Polizeihubschrauber - Polizei bittet um Hinweise

Seit Montagmorgen (27.06.2022) wird der 57-jährige Hermann OBERLE aus einem Seniorenheim in Grasellenbach vermisst. Herr Oberle ist teilweise zeitlich und örtlich desorientiert und zunächst zu Fuß unterwegs gewesen. Möglicherweise ist er auch in einen Bus des öffentlichen Personennahverkehrs eingestiegen. Aktuell suchen Rettungskräfte und Polizei mit Spürhunden und dem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten. Herr Oberle ist ca. 170 cm groß und hat einen leichten Bauchansatz. Er hat relativ wenig Haare, aber einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose, Socken und Badeschlappen. Auffällig ist auch sei schleppender Gang und, dass er Kompressionsstrümpfe trägt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

