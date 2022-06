Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher im Hotel

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Hotel in der Langstraße geriet in der Nacht zum Samstag (25.06.), gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude, brachen dort anschließend mehrere Türen auf und öffneten zudem einen Tresor. Ihnen fielen unter anderem mehrere tausend Euro in die Hände. Zudem richteten die Einbrecher durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 8000 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

