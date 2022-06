Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Porsche nach Wertgegenständen durchsucht

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit eines Porsche Besitzers haben Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (25.6.), 15 Uhr und Sonntag (26.6.) 7.45 Uhr ausgenutzt. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Erbacher Straße, nahe Ecke "Am Judenteich", geparkten Fahrzeug und suchten darin nach Wertgegenständen. Dabei ließen sie unter anderem Kleidung und eine Tankkarte mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kripo in Darmstadt (K21/22), in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell