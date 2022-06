Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt - Gräfenhausen: 23-Jähriger zeigt Hitlergruß

Anzeige und Sicherheitsleistung

Weiterstadt (ots)

Weil ein 23 Jahre alter Mann am Sonntag (26.6.) in einer Gaststätte in der Schneppenhäuser Straße laut Zeugen den Hitlergruß gezeigt hat, wird er sich zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gäste des Lokals hatten gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert. Die eintreffenden Beamten kontrollierten den jungen Mann noch vor Ort und stellten fest, dass dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens, wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell