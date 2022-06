Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Samstag (25.06.) kam es gegen 11 Uhr auf der Eberstädter Straße in Pfungstadt in Höhe einer Schneiderei zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Kleinbus beschädigt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen soll das unfallverursachende Fahrzeuge beim Vorbeifahren einen geparkten Kleinbus touchiert haben und sich anschließend in Richtung Mainstraße von der Unfallstelle entfernt haben.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich möglicherweise um einen Kleinbus oder Transporter gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 05167 95090) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Becker, PHK (Polizeistation Pfungstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell