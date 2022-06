Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Dienstag (21.06.) kam es in der Heinrichstraße zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten beigefarbenen Pkw Mini an dessen Fahrerseite beschädigte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/84680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell