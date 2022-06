Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall auf der L 3409 mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

Mörlenbach (ots)

Am Fr. 17.06.22 um kurz nach 12 Uhr ereignete sich auf der Str. zw. dem Zotzenbacher Kreisel und dem Kreisel Kreidacher Höhe (Nähe Sommerrodelbahn) ein schwerer Unfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern. Nach ersten Ermittlungen der Polizeistation Heppenheim kam ein 17 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in das entgegenkommende Krad eines 38 Jahre alte Motorradfahrers aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die Strecke musste für 1 Stunde voll gesperrt werden.

