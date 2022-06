Zwingenberg (ots) - Kriminelle sind am in der Nacht zum Sonntag (11. - 12.06.) am Sicherungsschloss eines Zigarettenautomaten in der Straße Pass gescheitert. Mit Werkzeug versuchten sie das Schloss zu knacken, das jedoch standhielt. Unverrichteter Dinge mussten die Täter ihr Vorhaben aufgeben und verschwanden. Der Schaden am Behältnis ist etwa 200 Euro hoch. Wegen ...

