Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bensheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 09.06.2022, 19:00 Uhr, auf Freitag, 10.06.2022, 08:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Auf der Mauer" in Bensheim, Ortsteil Zell. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Parkbucht der dortigen Kindertagesstätte abgestellten schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden von ca. 4000EUR. Am BMW konnten gelbe Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680 in Verbindung zu setzen.

