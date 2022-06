Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Mülltonnen in Brand gesteckt/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (05.06.), in der Zeit zwischen 3.50 und 4.20 Uhr, brannten in der Akazienstraße zwei Papiermülltonnen und in der Straße "Aufs Heft" vier weitere Mülltonnen. In diesem Zusammenhang wurden auch in der Nähe der Tonnen befindliche Büsche, Hecken sowie in der Straße "Aufs Heft" eine Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden vorn rund 3000 Euro. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

