POL-DA: Pfungstadt: Fahrzeug im Garten/ Zwei Hausfassaden beschädigt

Lorsch (ots) - Am Sonntag, 29.05.2022, zwischen 08.30h und 18.30 h wurde in Lorsch in der Beethovenstraße ein dort geparkter grauer Opel Corsa durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug richten Sie bitte an die Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252/706-0. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

mehr