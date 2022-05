Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer in Erbach

Erbach (ots)

In der Nacht zum Montag (23.05.) gegen 02:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Erbach mit einem PKW Audi die Leipziger Straße in Erbach. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf einen am Straßenrand geparkten Pkw auf und schob diesen dadurch auf ein weiteres geparktes Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer an der Halteranschrift angetroffen und weiteren Maßnahmen unterzogen werden. Da der Verdacht des Alkoholkonsums im Raum steht, der mutmaßliche Fahrer außerdem aktuell nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und sich gegen die Maßnahme wehrte, muss dieser sich nun neben der Verkehrsunfallflucht wegen weiterer Straftatbestände verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer sachliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann oder diesen gar beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Peter, PHK, PSt. Erbach

