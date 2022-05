Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Rüsselsheim (ots)

Auf ein circa 50 Meter langes Kupferkabel hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (24.05.) bis Mittwoch (25.05.) abgesehen. Gegen 7 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 18 Uhr am Vorabend einen Stromverteilerkasten in der Straße "Am Borngraben" aufgehebelt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten sie anschließend das Kabel vom Strom und entfernten es. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang.

