Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zivilfahnder nehmen gesuchten 30-Jährigen fest

Raunheim (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Donnerstag (19.05.) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 30-Jährigen lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Diebstahls vor. Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen konnte der Gesuchte schließlich gegen 16 Uhr in einer Bar in der Mainstraße lokalisiert und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Kleinstmengen Marihuana, zahlreiches Diebesgut wie Kosmetika, Sonnenbrillen und ein Steakmesser sicher. Zudem trug der 30 Jahre alte Tatverdächtige auch eine Diebesschürze unter seiner Jacke. Nach seiner Festnahme wurde der wohnsitzlose Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die nächsten 16 Monate hinter Gittern verbringen muss.

